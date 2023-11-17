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Alçak İsrail askeri çocukların üzerine bomba yağdırırken böyle poz verdi!

A Haber
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Giriş: 17.11.2023 10:23
Gazze'de soykırım yapan terörist İsrail'in askerleri çocukların üzerine bomba yağdırırken bakın nasıl poz verdi...
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