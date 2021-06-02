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Alçak iftiraların sahibi suç örgütü lideri Peker’e PKK’dan destek geldi

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.06.2021 14:07
Güncelleme:02.06.2021 14:12
Türkiye’yi uluslararası arenada zor durumu sokmak için BAE merkezli kumpasa ortak olan suç örgütü lideri Peker’e destek PKK’dan geldi. Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu, çete lideri Peker'in yalanları ve karalama kampanyası için, 'İfşaatları çok önemli' ifadelerini kullandı. Karasu’nun açık desteği her iki kesimin de aynı eller tarafından yönetildiğini gözler önüne serdi.
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