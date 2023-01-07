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Alarmı erteleyerek uyananlar tehlikede! Beş dakika daha uyumak için değer mi?

A Haber
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Giriş: 07.01.2023 16:28
Birçoğumuz uyanmak için alarm kuruyoruz ancak sesini duyduğumuzda erteleyip yeniden uykuya dalıyoruz. Alarmı ertelemeyi alışkanlık haline getirmek ise ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.
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