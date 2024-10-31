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Alanında öncü isimlere büyük ödül

Alanında öncü isimlere büyük ödül

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 08:56
2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimler, bilim-kültürden edebiyata, müzikten sinemaya, tiyatrodan kütüphaneciliğe kadar birçok alanda öncü çalışmalara imza attı.
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