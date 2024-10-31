Alanında öncü isimlere büyük ödül

2024 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen isimler, bilim-kültürden edebiyata, müzikten sinemaya, tiyatrodan kütüphaneciliğe kadar birçok alanda öncü çalışmalara imza attı.

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