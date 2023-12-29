AKYA ağır torpido Doğu Akdeniz'de hedefi tam isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı bir görüntü paylaştı. Milli torpidomuz AKYA, ,TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.

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