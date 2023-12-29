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AKYA ağır torpido Doğu Akdeniz'de hedefi tam isabetle vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.12.2023 10:30
Güncelleme:29.12.2023 10:31
Savunma Sanayii Başkanlığı bir görüntü paylaştı. Milli torpidomuz AKYA, ,TCG PREVEZE Denizaltısı tarafından gerçekleştirilen harp atışında hedefi tam isabetle vurarak imha etti.
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