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AKSUNGUR SİHA'dan tarihi atış! 30 kilometreden vurdu

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Giriş: 25.04.2021 13:59
Güncelleme:25.04.2021 16:14
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), yeni bir başarıya daha imza attı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen KGK-SİHA-82 faydalı yük ile Ankara'dan havalanan Aksungur, Sinop açıklarında 20 bin feet irtifada 30 kilometre menzilden hedefi başarı ile vurdu.
AKSUNGUR SİHA'dan tarihi atış! 30 kilometreden vurdu
AKSUNGUR SİHA'dan tarihi atış! 30 kilometreden vurdu
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