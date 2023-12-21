Akşener'in "Savaş ilanı" çıkışı! Kim kime "Operasyon" çekiyor?

İYİ Parti ve CHP arasında ki ipler koptu. Karşılıklı tartışmalar, karşılıklı açıklamalar yapılıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tüm bu tartışmaları “Bir savaş ilanı” olarak adlandırdı. Muhalefet cephesinde neler oluyor? Detayları A Haber muhabir Tülay Ağaoğlu Ankara’dan aktardı.

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