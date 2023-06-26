Akşener'in hamlesi ne olacak? O sözlerle neyi kast etti?

İYİ Parti, yerel seçimde CHP ile ittifak yapmayacak mı? “Size hayatta başarılar” diyen Akşener yola tek mi devam edecek? Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN