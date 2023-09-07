Akşener'in gizli planı! Tüm sözleri danışıklı dövüş mü? Gazeteci Zafer Şahin: Kapıyı asla kapatmıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener katıldığı canlı yayında yerel seçimlerde her ilde ayrı aday çıkaracaklarını duyururken partilerinin CHP'ye seçim kazandırmak için kurulmadığının altını çizdi. Akşener ayrıca İmamoğlu ve Yavaş'ın karşısına da aday çıkaracaklarını ifade ederken, İzmir'de de Ümit Özlale'nin aday gösterileceğini duyurdu. Akşener'in bu sözlerini A Haber ekranlarında yorumlayan Gazeteci Zafer Şahin, bu sözlerin tamamen ittifakta yapılacak pazarlıkta elini güçlendirmek için kullandığı ifade etti. Şahin ayrıca Akşener'in farklı ifadeler kullanarak ittifaka asla kapıyı kapatmadığını da vurguladı.