Akşener’in “DEM Parti- HDP” çelişkisi! Seçimden önce: meşru, seçimden sonra: meşru değil

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sürecinde meşru olarak gördüğü eski adıyla HDP şimdiki adıyla DEM Parti'nin siyasi meşruiyetinin olmadığını dile getirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, CHP'ye de DEM Parti üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Akşener'in hedefinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da vardı. İşte haberin detayları…

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