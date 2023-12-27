27 Aralık 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Akşener’in “DEM Parti- HDP” çelişkisi! Seçimden önce: meşru, seçimden sonra: meşru değil
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener seçim sürecinde meşru olarak gördüğü eski adıyla HDP şimdiki adıyla DEM Parti'nin siyasi meşruiyetinin olmadığını dile getirdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, CHP'ye de DEM Parti üzerinden sert eleştirilerde bulundu. Akşener'in hedefinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da vardı. İşte haberin detayları…