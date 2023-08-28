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Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? Kılıçdaroğlu’ndan “ağır konuşurum” iması mı? Çarpıcı değerlendirmeler

A Haber
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Giriş: 28.08.2023 23:13
Muhalefetteki çatlak yerel seçim öncesi derinleşiyor mu? Meral Akşener, İmamoğlu-Yavaş’a küstü mü? İYİ Parti’den artık yalnızsınız mesajı mı geldi? Gazeteci Gaffar Okanca, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve kademisyen – Stratejist Prof. Dr. Uğur Özgöker, A Haber canlı yayınında gündemin öne çıkan başlıklarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.
Akşener’in çıkışı domino etkisi yapar mı? AKŞENER'İN ÇIKIŞI DOMİNO ETKİSİ YAPAR MI?

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