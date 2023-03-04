04 Mart 2023, Cumartesi
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Akşener'i, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevine geri dönen Cihan Paçacı karşıladı
İyi Parti Genel Merkezi Ek Binasına gelen Meral Akşener'i, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevine geri dönen Mustafa Cihan Paçacı karşıladı.