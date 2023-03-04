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Akşener'i, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevine geri dönen Cihan Paçacı karşıladı

DHA
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Giriş: 04.03.2023 12:32
İyi Parti Genel Merkezi Ek Binasına gelen Meral Akşener'i, Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevine geri dönen Mustafa Cihan Paçacı karşıladı.
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Akşener'i, Cihan Paçacı karşıladı
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