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Akşener'i ikna eden Kılıçdaroğlu soluğu İmamoğlu'nun yanında alacak! CHP'li isimden flaş iddia: 'Özel' bir görüşme olacak

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Giriş: 06.01.2023 01:50
Onuncu kez görüşen altılı masa, bir kez daha adaylık konusunda somut bir adım atamadı. CHP Eski Milletvekili Barış Yarkadaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıda "Adayımız masadan biri olmalı" dediğini; Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın sessiz kaldığını, kendisine en çok karşı çıkan Meral Akşener'in itiraz etmediğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun adaylık çalışmasını başlattığının altını çizen Yarkadaş, "Kemal Bey yarın (bugün) Ekrem İmamoğlu ile bir açılışa katılacak. Akşam da Ekrem İmamoğlu ile bir özel görüşmesi var." diye konuştu.
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