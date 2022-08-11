Akşener'e cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu: Kadından imam olmaz ondan aday değilim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nevşehir'deki bir esnaf ziyareti sırasında, cumhurbaşkanlığına aday olmayacağını açıkladı. Aday olmayışına sebep olarak 'Kadından imam olmaz' diyen Akşener, "Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim" diye konuştu.