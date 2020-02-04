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04.02.2020

Akşener'den Rusya ve Suriye'ye tepki

Daha 1 ay önce, "Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşmeye hazırım" diyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İdlib'den gelen acı haberin ardından Esad'ın gerçek yüzüyle karşı karşıya kaldı. Hükümete seslenen Akşener, "Gök Kubbeyi, Mehmet'imizi toprağa düşüren alçakların başına yıkın" ifadesini kullandı. İşte haberin detayları...

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