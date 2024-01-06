06 Ocak 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Akşener'den Özgür Özel'e tepki
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ''AK Parti'nin karşısında en güçlü adaya oy verin. '' Sözleri ile İYİ Parti tabanına seslenendi. Özgür Özel'e tepki gösterdi. ''İYİ Parti sizi seçtirmek için mi kuruldu? '' diye sordu Akşener seçimlere tek başlarına gireceklerini hatırlatarak "kellemi koydum,başarısızlığın bedeli bana ait" ifadelerini kullandı.