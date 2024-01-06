Akşener’den Özgür Özel’e tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ''AK Parti'nin karşısında en güçlü adaya oy verin. '' Sözleri ile İYİ Parti tabanına seslenendi. Özgür Özel'e tepki gösterdi. ''İYİ Parti sizi seçtirmek için mi kuruldu? '' diye sordu Akşener seçimlere tek başlarına gireceklerini hatırlatarak "kellemi koydum,başarısızlığın bedeli bana ait" ifadelerini kullandı.