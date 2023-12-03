Akşener’den kurmaylara konuşma yasağı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 4 Aralık Pazartesi günü yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısına kadar partililere konuşma yasağı getirdi. Akşener ayrıca kurmaylarına, işbirliğinin avantaj ve dezavantajları üzerine çalışmaları için talimat verdi.