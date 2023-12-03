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Akşener'den kurmaylara konuşma yasağı

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Giriş: 03.12.2023 11:58
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 4 Aralık Pazartesi günü yapılacak Genel İdare Kurulu toplantısına kadar partililere konuşma yasağı getirdi. Akşener ayrıca kurmaylarına, işbirliğinin avantaj ve dezavantajları üzerine çalışmaları için talimat verdi.
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