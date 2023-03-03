03 Mart 2023, Cuma
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Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine toplantıda sert tepki: "Ben kalkıp gideyim mi yani?"
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan ve geceye damga vuran 'adaylık' kavgasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. CHP yandaşı gazeteci Murat Sabuncu, köşe yazısında, toplantıda yaşananları anlattı. Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun, "İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlığı görevine devam edecek. Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" demesi üzerine Akşener'in "Ben kalkıp gideyim mi yani?" karşılığını verdiğini yazdı.