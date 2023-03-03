03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine toplantıda sert tepki: "Ben kalkıp gideyim mi yani?"

Akşener'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine toplantıda sert tepki: "Ben kalkıp gideyim mi yani?"

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2023 09:14
Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan ve geceye damga vuran 'adaylık' kavgasında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. CHP yandaşı gazeteci Murat Sabuncu, köşe yazısında, toplantıda yaşananları anlattı. Sabuncu, Kılıçdaroğlu'nun, "İmamoğlu ve Yavaş belediye başkanlığı görevine devam edecek. Gerekirse beş parti imzasıyla bir açıklama yapılır" demesi üzerine Akşener'in "Ben kalkıp gideyim mi yani?" karşılığını verdiğini yazdı.
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon!
MİT’ten Sincar’da nokta operasyon!
Akşener’den tepki: Ben kalkıp gideyim mi yani?
Akşener'den tepki: "Ben kalkıp gideyim mi yani?"
Hazinedar için hapis talebi!
Hazinedar için hapis talebi!
İnsanlı savaş uçaklarına en büyük tehdit!
İnsanlı savaş uçaklarına en büyük tehdit!
Tehdide AK Parti’den yanıt
Tehdide AK Parti’den yanıt
Deprem şehitleri anılıyor
Deprem şehitleri anılıyor
AK Parti’de üst düzey atamalar!
AK Parti’de üst düzey atamalar!
İduğ: Hiç kimse devlete laf atmasın
İduğ: Hiç kimse devlete laf atmasın
İlk toplantı bugün
İlk toplantı bugün
Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
EYT Resmi Gazete’de
EYT Resmi Gazete'de
İYİ Parti’de olağanüstü topantı
İYİ Parti'de olağanüstü topantı
Daha Fazla Video Göster