01 Şubat 2023, Çarşamba
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Akşener’den Kılıçdaroğlu’na mesaj: Bu mücadele kapris ve inada kurban edilemez
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında öyle cümleler kurdu ki 13 Şubat'ta aday gündemi ile toplanacak 6’lı koalisyon toplantısının zorlu geçeceğini ortaya koydu. İşte Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj niteliğinde olan o çok konuşulacak açıklamalar…