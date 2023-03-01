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Akşener'den Kılıçdaroğlu'na "aday olma" çağrısı

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Giriş: 01.03.2023 14:18
Altılı masa, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere bir kez daha toplanıyor. Yarın yapılacak toplantı öncesi kulislerde neler konuşulduğunu Özkan Özcan Ankara’dan aktardı.
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