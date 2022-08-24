24 Ağustos 2022, Çarşamba
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Akşener'den Kavuncu'nun 'Yavaş' çıkışına 'ayar': Hüküm cümlesi değildi
İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, cumhurbaşkanı adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatmış, Mansur Yavaş'ın adaylığına ise yeşil ışık yakmıştı. CHP tarafından konuya ilişkin 'Bu nezaketsizliktir' açıklaması yapılmıştı. İttifak ortakları arasındaki gerilimin gölgesinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kavuncu'nun açıklamalarının 'hüküm cümlesi olmadığını' vurgulayarak, adaylık için isim belirlemediklerini söyledi.