24 Şubat 2024, Cumartesi
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Akşener’den CHP’ye sert sözler! ''Atatürk'ümüzün mirasını kirletenlere mecbur değilsiniz.
Partisinin Ankara'daki Aday Tanıtım Toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski ittifak ortağı CHP’yi sert sözlerle eleştirdi. ''Atatürk'ümüzün mirasını kirletenlere mecbur değilsiniz. '' Diyen Akşener, CHP-DEM Parti ittifakına da ayrı parantez açtı. ''Milletimize ihanet edenlerle yoldaşlık etmeyiz'' ifadelerini kullandı.