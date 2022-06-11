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Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun dava karnesi! Binlerce kişi mahkemelik oldu

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Giriş: 11.06.2022 11:49
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan hakaretleri ''ifade özgürlüğü'' kapsamında değerlendiren muhalefet, söz konusu kendileri olunca jet hızıyla yargının yolunu tutuyor. Öyleki Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yönelik hakaretler nedeniyle  dava açılan kişi sayısı binleri geçti.
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