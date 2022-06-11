11 Haziran 2022, Cumartesi
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Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun dava karnesi! Binlerce kişi mahkemelik oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yapılan hakaretleri ''ifade özgürlüğü'' kapsamında değerlendiren muhalefet, söz konusu kendileri olunca jet hızıyla yargının yolunu tutuyor. Öyleki Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yönelik hakaretler nedeniyle dava açılan kişi sayısı binleri geçti.