Akşener rotayı değiştirdi! Millet İttifakı'nda kitabın sonu! İYİ Parti'den 'seçimlere ayrı gireceğiz' ilanı

14-28 Mayıs seçimlerini de kaybederek tarihe adını "kaybeden lider" olarak yazdıran Kılıçdaroğlu yandaşlarından da darbe yemeye devam ediyor. 8'li koalisyonun büyük hezimetindeki destekçilerinden İYİ Parti, CHP'den bağımsız bir yol izlemenin hazırlıklarına düştü. Meral Akşener'in Millet İttifakı’ndan ayrılacağı kulisleri ortalıkta dolaşırken, konuyu doğrular nitelikte bir onayda, İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale’den geldi. Kılıçdaroğlu'nun "6 değil 16'lı masa kurarım" çıkışına sert tepki gösterip CHP'ye "İstanbul, Ankara ve diğer belediyeleri bizim sayemizde aldınız" imasında bulunan Özlale, "Biz İYİ Parti olarak seçim ve belediye kazanmak, yereldeki gücümüzü göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.