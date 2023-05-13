13 Mayıs 2023, Cumartesi
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“Akşener” nasıl döndü tartışması! 13 dakikalık görüşmede sır perdesi
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kaset ve kumpas operasyonu ile adaylıktan el çektirilmesi akıllara İYİ Pparti Genel Başkanı Meral Akşener'in devirdiği masaya 72 saat sonra geri dönmesini getirdi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir otelde 13 dakikalık görüşme gerçekleştirmesinin ardından zehir zemberek sözlerle devirdiği masaya dönmüştü. Akşener'i o görüşmede Kılıçdaroğu'nun tehdit ettiği iddia edilmişti. Kulislerde İnce'ye adaylıktan el çektiren o çetenin, Akşener'in masaya dönmesinde de parmağı olduğu konuşuluyor.