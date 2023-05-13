13 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları “Akşener” nasıl döndü tartışması! 13 dakikalık görüşmede sır perdesi

“Akşener” nasıl döndü tartışması! 13 dakikalık görüşmede sır perdesi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.05.2023 11:30
Güncelleme:13.05.2023 11:33
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kaset ve kumpas operasyonu ile adaylıktan el çektirilmesi akıllara İYİ Pparti Genel Başkanı Meral Akşener'in devirdiği masaya 72 saat sonra geri dönmesini getirdi. Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu ile Ankara'da bir otelde 13 dakikalık görüşme gerçekleştirmesinin ardından zehir zemberek sözlerle devirdiği masaya dönmüştü. Akşener'i o görüşmede Kılıçdaroğu'nun tehdit ettiği iddia edilmişti. Kulislerde İnce'ye adaylıktan el çektiren o çetenin, Akşener'in masaya dönmesinde de parmağı olduğu konuşuluyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akşener’e tehdit iddiası! Masaya nasıl döndü?
Akşener'e tehdit iddiası! Masaya nasıl döndü?
Köylerinde 30 yıl sonra oy kullanacaklar
Köylerinde 30 yıl sonra oy kullanacaklar
CHP’li başkan mühürlü oy pusulalarıyla yakalandı
CHP'li başkan mühürlü oy pusulalarıyla yakalandı
Hüseyin amca ile hatıra fotoğrafı!
Hüseyin amca ile hatıra fotoğrafı!
Başkan Erdoğan bugün İstanbul’da
Başkan Erdoğan bugün İstanbul'da
Gülen yalanına belgeli yanıt
Gülen yalanına belgeli yanıt
Otogarlarda seçim hareketliliği!
Otogarlarda seçim hareketliliği!
Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz
"Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz"
MİT’ten nokta operasyon
MİT'ten nokta operasyon
Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi!
Nüfus müdürlüklerinde seçim mesaisi!
Okullarda seçim hazırlıkları!
Okullarda seçim hazırlıkları!
Şehidin kanı kanı yerde kalmadı!
Şehidin kanı kanı yerde kalmadı!
Daha Fazla Video Göster