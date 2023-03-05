Akşener masadan neden kalktı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Başkan Erdoğan'ın altılı masa ile ilgili sözleri tekrar gündem oldu. Millet İttifakı'nın geleceği tartışmaları daha da arttı. Peki Akşener aslında neden rest çekti ve muhalefetin ittifak hayalleri yıkıldı? Konuyu canlı yayın konuklarımız Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ve Ali Saydam ile detaylandırdık.