20 Aralık 2022, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Akşener-Kılıçdaroğlu rekabeti başladı! 6’lı masada liderlik tartışması
6'lı masada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında liderlik yarışı başladı. Peki, bu durum masayı nasıl etkileyecek? Cumhur ittifakı bu tartışmalara nasıl bakıyor?
KEMAL KILIÇDAROĞLU - CHP GENEL BAŞKANI
- SARAÇHANE ÇAĞRISINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM. İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISINDAN BİLGİM YOKTU
- BİR PARTİ BAŞKA PARTİNİN İÇİŞLERİNE KARIŞMAMALI, HER PARTİNİN KURALLARI VARDIR
- EKREM BEY-MANSUR BEY YERİ VE ZAMANI GELİNCE 'ADAY DEĞİLİZ' DERLER
- ALTILI MASA BANA 'SEN ADAY OL' DERSE MUTLU OLURUM
- DOĞAL OLAN 6'LI MASADAN BİRİNİN ADAY OLMASIDIR