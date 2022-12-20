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Akşener-Kılıçdaroğlu rekabeti başladı! 6’lı masada liderlik tartışması

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Giriş: 20.12.2022 10:34
6'lı masada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında liderlik yarışı başladı. Peki, bu durum masayı nasıl etkileyecek? Cumhur ittifakı bu tartışmalara nasıl bakıyor?

KEMAL KILIÇDAROĞLU - CHP GENEL BAŞKANI

- SARAÇHANE ÇAĞRISINI SOSYAL MEDYADAN ÖĞRENDİM. İMAMOĞLU'NUN ÇAĞRISINDAN BİLGİM YOKTU

- BİR PARTİ BAŞKA PARTİNİN İÇİŞLERİNE KARIŞMAMALI, HER PARTİNİN KURALLARI VARDIR

- EKREM BEY-MANSUR BEY YERİ VE ZAMANI GELİNCE 'ADAY DEĞİLİZ' DERLER

- ALTILI MASA BANA 'SEN ADAY OL' DERSE MUTLU OLURUM

- DOĞAL OLAN 6'LI MASADAN BİRİNİN ADAY OLMASIDIR

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