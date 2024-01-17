18 Ocak 2024, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Akşener: DEM ile el sıkışın da görelim! PKK'lıları mutlu ettiniz
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı'nda DEM Parti ile ittifak kuran CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Akşener, DEM ile CHP'nin açık şekilde el sıkışması gerektiğini ifade ederken "Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri. Görelim bakalım neymiş dünya?" dedi. Konuyu uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi.