Akşener: DEM ile el sıkışın da görelim! PKK'lıları mutlu ettiniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de düzenlenen Grup Toplantısı'nda DEM Parti ile ittifak kuran CHP'ye sert sözlerle yüklendi. Akşener, DEM ile CHP'nin açık şekilde el sıkışması gerektiğini ifade ederken "Bizim seçmenimiz de cebinizde duruyorsa, DEM ile el sıkışıp kazanın her yeri. Görelim bakalım neymiş dünya?" dedi. Konuyu uzman isimler A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

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