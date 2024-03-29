Akşener CHP'yi yerden yere vurdu: Bana abla demeyin

Ankara'da iftar programında konuşan Meral Akşener, CHP'yi yine yerden yere vurdu. Mansur Yavaş için "O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu’nu ise hainlikle suçladı.

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