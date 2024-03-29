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Akşener CHP'yi yerden yere vurdu: Bana abla demeyin

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.03.2024 20:46
Ankara'da iftar programında konuşan Meral Akşener, CHP'yi yine yerden yere vurdu. Mansur Yavaş için "O artık CHP Genel Merkezi'nin ev kölesi olmuştur" ifadesini kullandı. Ekrem İmamoğlu’nu ise hainlikle suçladı.
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