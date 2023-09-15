Aksaray bilim festivali başladı. Festivalde yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tanıtılacak. Genç nesillerin bilgi ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefleyen festivalde ziyaretçileri neler bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer anlattı.

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