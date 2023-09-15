15 Eylül 2023, Cuma
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Aksaray bilim festivali başladı! Festivalde yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tanıtılacak
Aksaray bilim festivali başladı. Festivalde yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tanıtılacak. Genç nesillerin bilgi ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefleyen festivalde ziyaretçileri neler bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer anlattı.