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Aksaray bilim festivali başladı! Festivalde yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tanıtılacak

A Haber
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Giriş: 15.09.2023 11:09
Aksaray bilim festivali başladı. Festivalde yerli ve milli savunma sanayi ürünleri tanıtılacak. Genç nesillerin bilgi ve teknolojiye olan ilgilerini artırmayı hedefleyen festivalde ziyaretçileri neler bekliyor? Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik’in konuğu olan  Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer anlattı.
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