Aksaray Belediyesi'nden 'Kardeş Kent'e konteyner! 200 konteyner Kahramanmaraş’ta ev teslim ediliyor

Aksaray Belediyesi ile Güney Kore iş birliğinde kurulan 200 konteyner ev, Kahramanmaraş'ta afetzedelere teslim ediliyor. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Geçgel’in konuğu olan Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer anlattı.

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