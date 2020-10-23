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Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç: 2023’e CHP’nin tek parça girememe riski var

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Giriş: 23.10.2020 23:34
Güncelleme:24.10.2020 00:14
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçim çağrısına AK Parti ve MHP’den yanıt geldi ve “Seçimler 2023’te yapılacak” denildi. Kılıçdaroğlu’nun 'Selahattin Demirtaş haksızca hapis yatıyor' söylemleri ile gelişen ve salı günü grup toplantısında 'erken seçim benim talebim değil. Hapishanelerde haksızca yatanların talebi' sözleri ile tekrardan bu konuyu sahneye taşıması tepkilerin odağı oldu. Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Kılıçdaroğlu’nu eleştirerek, “Dünyanın hiçbir yerinde yani iktidara geleceğini iddia eden bir parti lideri erken seçimi hapishanedeki ‘sözde mağdurlar’dan istemez. Böyle bir saçma şey olmaz.” dedi ve bu durumu “HDP, PKK ve FETÖ’ye merak etmeyin ben sizi kurtarırım” mesajı olarak yorumladı. Muharrem İnce ile başlayan ve Mustafa Sarıgül’ün parti kurma girişimi ile davam eden süreç doğrultusunda CHP’deki bölünmüşlük üzerine de yorum yapan Genç, “2023’e CHP’nin tek parça girememe riski var.” şeklinde konuştu.




2023’e CHP’nin tek parça girememe riski var
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