14 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Akran zorbalığı nasıl önlenecek? Okullardaki akran zorbalığına karşı hangi formüller masada?

Akran zorbalığı nasıl önlenecek? Okullardaki akran zorbalığına karşı hangi formüller masada?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.04.2023 15:36
AK Parti seçim beyannamesinde akran zorbalığı da gündeme alındı. Teknoloji bağımlılığına karşı önleyici programlar uygulanacak. Çocuklar için "hayata hazırlanıyorum" atölyeleri geliştirilecek. Peki sık sık gündeme gelen okullardaki akran zorbalığına karşı hangi adımlar atılacak? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan aile danışmanı Ferhan Bıçakçılar değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akran zorbalığı nasıl önlenecek?
Akran zorbalığı nasıl önlenecek?
Defne Hastanesi için geri sayım!
Defne Hastanesi için geri sayım!
BBP seçim beyannamesini açıklıyor
BBP seçim beyannamesini açıklıyor
Kılıçdaroğlu’nun özel jet merakı
Kılıçdaroğlu'nun özel jet merakı
İşte Karadeniz gazının ilk yakılacağı nokta
İşte Karadeniz gazının ilk yakılacağı nokta
Çalışma yok reklam var!
Çalışma yok reklam var!
Dev proje Çanakkale turizmini canlandırdı!
Dev proje Çanakkale turizmini canlandırdı!
MİT’ten yurt dışında FETÖ operasyonu
MİT’ten yurt dışında FETÖ operasyonu
Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
Cuma namazı sonrası önemli açıklamalar
BBP’de aday tanıtım günü!
BBP'de aday tanıtım günü!
Başkanlık sistemi revize edilecek!
Başkanlık sistemi revize edilecek!
Kılıçdaroğlu’na saati 12 bin dolarlık uçak!
Kılıçdaroğlu'na saati 12 bin dolarlık uçak!
Daha Fazla Video Göster