Akran zorbalığı nasıl önlenecek? Okullardaki akran zorbalığına karşı hangi formüller masada?

AK Parti seçim beyannamesinde akran zorbalığı da gündeme alındı. Teknoloji bağımlılığına karşı önleyici programlar uygulanacak. Çocuklar için "hayata hazırlanıyorum" atölyeleri geliştirilecek. Peki sık sık gündeme gelen okullardaki akran zorbalığına karşı hangi adımlar atılacak? Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan aile danışmanı Ferhan Bıçakçılar değerlendirdi.

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