AKM-Gar-Kızılay metro hattı açıldı! İlk sürüş Başkan Erdoğan'dan

Ankara metro hattında kilit noktası olan AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Üç istasyondan oluşan hat ile başkentliler Keçiören'den Kızılay'a aktarmasız gidebilecek. Metro hattında yeni yapılan ve 600 bin yolcu kapasiteli Gar İstasyonu aracılığıyla yolcular, Hızlı Tren Garı'na, Başkentray’a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. Açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın hedefinde 7'li koalisyon vardı. PKK'nın dağ kadrolarından 7'li koalisyona gelen destek mesajlarına dikkat çeken Başkan Erdoğan "Kandil'den verilen talimatlarla yol yürüyorlar" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN