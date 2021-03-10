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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli atılıyor! Başkan Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar
Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı.
2023'TE DEVREYE ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ
İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:
Rusya Devlet Başkanı Putin'e katılım nezaketi için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye2mize yeni bir eseri kazandırmanın haklı gururunu beraber yaşıyoruz. 3'üncü reaktörün inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl 4'üncü reaktörün inşasına da başlayacağız. Bu hamlemiz ile ülkemizin enerjideki yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz. Ekonomimiz koronavirüse rağmen hamdolsun büyümeyi sürdürüyor. Geçen yıl birçok ülke ekonomik daralmalar yaşarken biz 1.8 büyüme sağladık.
Enerjiye yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Kurulu gücümüz içinde yenilenebilir enerji seviyemiz yüzde 63.7'ye ulaştı.
Nükleer enerjide enerji politikamız açısından özel bir yere sahiptir. Sıfır emisyon ile çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi sepetimize eklem hedefimizdir. Tesisimiz en yoğun dönemde 16 bin, işletme sürecinde 4 bin istihdam sağlayacaktır.
Akkuyu santralimizin ilk reaktörünü 2023'te devreye almayı düşünüyoruz. Peyderpey diğer reaktörlerin çalışması için de gece gündüz çalışacağız. Akkuyu enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacaktır.
Mükemmel bir planlama gerekiyor. Emniyetten kesinlikle taviz vermiyoruz. Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan en önemli güvenlik sistemleri ile donatıyoruz, uluslararası uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz. Bu devasa projeyi Türk-Rus iş birliğinin sembol eserlerinden biri olarak görüyoruz. Değerli dostum ile tesis ettiğimiz yakın diyalog, bölgesel istikrarın ve barışın korunmasında da büyük önem taşıyor.
Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini ilerletmekte kararlıyız. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz ekonomi ve turizm ilişkilerindeki ivmeyi bu yıl telafi edeceğiz.
Başta Sayın Putin olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen personellerimizi tebrik ediyorum. Türk ve Rus halkına hayırlı olmasını diliyorum.
PUTİN: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları:
Üçüncü ünitenin temeline beton dökmek için talimat vereceğiz. Yıllık üretim kapasitesi 37 milyar KW olacak. Sayın Erdoğan ile birlikte 2018 yılında birinci ünitenin temel atma törenine katılmıştık. Rus ve Türk uzmanların eş güdümlü çabaları sayesinde daha önce belirlenen program çerçevesinde inşaat devam ediyor. Montaj konusunda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor. Koronavirüs salgını bile bizi engelleyemedi. Personelleri korumak için en üst düzeyde tedbirler alınıyor. 2023 yılında Akkuyu devreye girecek. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılıdır. Projeye başlarken Türkiye önümüze böyle bir hedef koydu. Türk vatandaşları ucuz ve temiz elektriğe ulaşım sağlayacak. Sahada çalışan personel sayısı 8 bine çıktı. büyük çoğunluğu Türk çalışanıdır.