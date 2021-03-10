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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli atılıyor! Başkan Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar

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Giriş: 10.03.2021 16:46
Güncelleme:10.03.2021 16:49
Son dakika haberine göre Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) üçüncü güç ünitesinin temeli bugün atıldı. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali olacak santralin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nde 4 bin kişinin istihdam edileceğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ortak projemiz Akkuyu NGS’de yeni bir dönem başlıyor. Kovid-19 bile bizi engelleyemedi." dedi. Başkan Erdoğan: "Önümüzdeki yıl dördüncü reaktörün de temelini atacağız. İlk reaktörü 2023 yılında devreye almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı. "Nükleer enerji, enerji politikamızda özel bir yere sahip. Hedef nükleer enerjiyi ülkemizin enerji sepetine eklemek." diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin temel atma törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katıldı.

2023'TE DEVREYE ALMAYI DÜŞÜNÜYORUZ

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Rusya Devlet Başkanı Putin'e katılım nezaketi için şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye2mize yeni bir eseri kazandırmanın haklı gururunu beraber yaşıyoruz. 3'üncü reaktörün inşasına başlıyoruz. Önümüzdeki yıl 4'üncü reaktörün inşasına da başlayacağız. Bu hamlemiz ile ülkemizin enerjideki yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz. Ekonomimiz koronavirüse rağmen hamdolsun büyümeyi sürdürüyor. Geçen yıl birçok ülke ekonomik daralmalar yaşarken biz 1.8 büyüme sağladık.

Enerjiye yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Enerji verimliliği ve yenilenebilir enerjiye büyük önem veriyoruz. Kurulu gücümüz içinde yenilenebilir enerji seviyemiz yüzde 63.7'ye ulaştı.

Nükleer enerjide enerji politikamız açısından özel bir yere sahiptir. Sıfır emisyon ile çalışan ve çevreye hiçbir zararı olmayan nükleer enerjiyi sepetimize eklem hedefimizdir. Tesisimiz en yoğun dönemde 16 bin, işletme sürecinde 4 bin istihdam sağlayacaktır.

Akkuyu santralimizin ilk reaktörünü 2023'te devreye almayı düşünüyoruz. Peyderpey diğer reaktörlerin çalışması için de gece gündüz çalışacağız. Akkuyu enerji ihtiyacımızın yüzde 10'unu karşılayacaktır.

Mükemmel bir planlama gerekiyor. Emniyetten kesinlikle taviz vermiyoruz. Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan en önemli güvenlik sistemleri ile donatıyoruz, uluslararası uygunluğuna mutlaka dikkat ediyoruz. Bu devasa projeyi Türk-Rus iş birliğinin sembol eserlerinden biri olarak görüyoruz. Değerli dostum ile tesis ettiğimiz yakın diyalog, bölgesel istikrarın ve barışın korunmasında da büyük önem taşıyor.

Önümüzdeki dönemde bu iş birliğini ilerletmekte kararlıyız. Geçen yıl koronavirüs nedeniyle kaybettiğimiz ekonomi ve turizm ilişkilerindeki ivmeyi bu yıl telafi edeceğiz.

Başta Sayın Putin olmak üzere projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Emeği geçen personellerimizi tebrik ediyorum. Türk ve Rus halkına hayırlı olmasını diliyorum.

PUTİN: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları:
Üçüncü ünitenin temeline beton dökmek için talimat vereceğiz. Yıllık üretim kapasitesi 37 milyar KW olacak. Sayın Erdoğan ile birlikte 2018 yılında birinci ünitenin temel atma törenine katılmıştık. Rus ve Türk uzmanların eş güdümlü çabaları sayesinde daha önce belirlenen program çerçevesinde inşaat devam ediyor. Montaj konusunda son derece gelişmiş çözümler uygulanıyor. Koronavirüs salgını bile bizi engelleyemedi. Personelleri korumak için en üst düzeyde tedbirler alınıyor. 2023 yılında Akkuyu devreye girecek. 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılıdır. Projeye başlarken Türkiye önümüze böyle bir hedef koydu. Türk vatandaşları ucuz ve temiz elektriğe ulaşım sağlayacak. Sahada çalışan personel sayısı 8 bine çıktı. büyük çoğunluğu Türk çalışanıdır.

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