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Akkuyu için nükleer yakıt günü! UAEA Başkanı Grossi’den önemli açıklamalar

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Giriş: 27.04.2023 16:36
Akkuyu’da düzenlenen ilk nükleer yakıt teslim töreninde konuşan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, “Nükleer enerji Türkiye’ye temiz enerji sağlayacak.” ifadelerini kullandı.
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