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Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.08.2022 17:34
Karahasanoğlu'nun Cenaze Namazı, İkindi Namazı'na müteakip fatih Camii'nde kılınacak. Mustafa Karahasanoğlu, bir süredir İstanbul Bağcılar özel bir hastanede tedavi görüyordu. Karahasanoğlu'nun Cenaze Namazı, İkindi Namazı'na müteakip Fatih Camii'nde kılınacak. Karahasanoğlu'nun naaşı, namazın ardından Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verilecek.
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