AKINCI TİHA dengeleri nasıl değiştirdi?

Savunma sanayiinde atılan son adımlar A Haber Özel yayınında masaya yatırıldı. Savunma Sanayii Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, insansız deniz araçlarından ULAQ ve ALBATROS-S ile ilgili bilinmeyenleri anlattı. Hava ve kara araçlarının yanı sıra, deniz araçlarının da stratejik önemine vurgu yaptı.