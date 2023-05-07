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Akın akın miting alanına: Kalbimiz Reisle beraber atıyor

A Haber
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Giriş: 07.05.2023 15:09
AK Parti büyük İstanbul Mitingine saatler kaldı. Vatndaşlar meydana akın etti. A Haber ekipleri alandan son durumu aktardı. Vatandaşlar coşkularını A Haber ile paylaştı.
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Akın akın miting alanına
Akın akın miting alanına
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