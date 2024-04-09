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Akıllı yollar geliyor! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Yollarımızı otonom teknolojilerle donatıyoruz

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Giriş: 09.04.2024 10:35
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollarda güvenliği en üst düzeye çıkarmak amacıyla akıllı ulaşım sistemlerini ülke çapında yaygınlaştırdıklarını belirterek “Yollarımızı akıllı ve otonom teknolojilerle donatarak emniyetli yol altyapısı tesis ediyoruz, hayatları kurtarıyoruz. 3 ayrı başlık altında projelendirdiğimiz sistem kapsamında İstanbul’da K-AUS Test ve Uygulama Koridoru uygulamasını başlatacağız. Pilot bölge olarak Antalya’yı seçtik. Ancak bunu yaparken yerli ve milli teknolojiye önem veriyoruz. Karayolları Genel Müdürlüğü Ana AUS Merkezinde hizmet verecek ve tüm kurulacak sistemlerin yazılım altyapısını oluşturacak Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi Yazılım Platformu ve Mobil Uygulaması’nı hayata geçiriyoruz” dedi.
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