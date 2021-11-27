Akdeniz’in iki ucunda kurulan dostluk: Gerçek müttefikler Türkiye ve İspanya

İspanya Başbakanı Sanchez, Türkiye-İspanya zirvesi için Ankara'ya geldi. İki ülke arasında işbirliği ve dostluk mesajları verildi. Türkiye ve İspanya arasındaki derin bağ sadece günümüzle de sınırlı değil. Tarihi bir dostluk bağına sahip olan iki ülke NATO'dan AB'ye pek çok platformda gerçek bir işbirliği simgesi olarak karşımıza çıkıyor. İşte Türk-İspanyol dostluğunun perde arkası…

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