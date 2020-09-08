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Akdeniz’deki Türkiye - Yunanistan gerilimiyle ilgili çarpıcı yorum: Yunanistan her şeyini kaybeder

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Giriş: 08.09.2020 22:41
Güncelleme:08.09.2020 22:41
A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programına konuk olan Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Akdeniz’deki Türk - Yunan gerilimiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arkasına ABD ve AB’yi aldığı zaman Yunanistan’ın şirazesini kaybettiğini belirten Gürdeniz, silahlı bir çatışma beklemediğini, böyle bir durumun söz konusu olması halinde Yunanistan’ın her şeyini kaybedeceğini vurguladı.

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz şu ifadeleri kullandı:

Ben silahlı bir çatışma beklemiyorum. Silahlı bir çatışmanın olması kimin iradesinde çıkacağına bağlı. Bir kere Türkiye asla bir silahlı çatışma başlatmaz yani büyük bir devlet niye başlatsın? Zaten güçlü, argümanları çok güçlü, bir dev yani. Yunanistan eğer böyle bir çatışmayı başlatırsa; şu ana kadar Türkiye'den haksız yere elde ettiği her şeyi kaybeder, onlar da bunu biliyor. O yüzden ben aklıselimle hareket edileceğini düşünüyorum. Çünkü kolay bir şey değil, Türk savaş gemisine veya Türk sismik gemisine ateş emri vermek, kendi ülkesini mahvetme emriyle bence bire bir anlam taşıyor ve bunun yaratacağı tsunami çok büyük olur. Yunanistan rasyonel bir devlet değil esasında halklar düzeyinde çok büyük bir düşmanlık olduğunu sanmıyorum. Onu zaten görüyoruz da ama Yunan hükümeti irrasyonel, onlar arkalarına ABD ve AB'yi aldıkları zaman bambaşka bir hareket tarzına giriyorlar.

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