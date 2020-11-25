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Akdeniz'de organize hukuksuz arama! Türkiye nasıl cevap verebilir? Canlı yayında anlattı

A Haber
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Giriş: 25.11.2020 13:59
Güncelleme:25.11.2020 14:36
Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuksuz aramanın detaylarını açıkladı. Ankara organize hukuksuzluğa sahada cevap vereceğini açıkladı. Türkiye nasıl bir cevap verebilir? Hukuksuz aramanın detaylarını ve sahada nasıl bir cevap verilir sorularını A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik canlı yayında aktardı.

Milli Savunma Bakanlığı, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan hukuksuz aramanın detaylarını açıkladı. Ankara organize hukuksuzluğa sahada cevap vereceğini açıkladı. Türkiye nasıl bir cevap verebilir? Hukuksuz aramanın detaylarını ve sahada nasıl bir cevap verilir sorularını A Haber Ankara haber koordinatörü Fatih Atik canlı yayında aktardı.

AKDENİZ'DE 3'ÜNCÜ GERİLİM

Atik, "Olay son derece ciddi Akdeniz'de yaşanan 3'üncü gerilim. Daha önce Türk gemilerine yönelik bir Fransız fırkateyni Türk savaş gemilerinin üzerine doğru hamle yapmış ve orada bir gerginlik yaşanmıştı Libya açıklarında. Geçen ay Oruç Reis sismik araştırma gemisine yaklaşmaya çalışan Yunan savaş gemisi vardı. Bu 3'üncü hadise oldu. Türkiye Cumhuriyeti devleti çok soğukkanlı davrandığı söylenebilir. Bu elde edilen dökümanları korsanlık faaliyetleri olarak nitelendirilen belgeleri BM'ye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Türk gemisine hukuksuz arama! Adalet Bakanı Gülden sert tepki: Tüm haklarımızı kullanacağız SON DAKİKA: TÜRK GEMİSİNE HUKUKSUZ ARAMA! ADALET BAKANI GÜL'DEN SERT TEPKİ: TÜM HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

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