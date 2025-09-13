13 Eylül 2025, Cumartesi

Akdeniz’de dev tatbikat! Helikopterler, savaş uçakları, tanklar...

Akdeniz'de dev tatbikat! Helikopterler, savaş uçakları, tanklar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 14:44
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası" tatbikatı sona erdi. İşte tankların, helikopter ve savaş uçaklarının yer aldığı tatbikattan izlenimler…
