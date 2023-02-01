Akdeniz ve Karadeniz’de balıkçılık tehlikede! Ticari balık türleri limitlerin üzerinde avlandı

Akdeniz ve Karadeniz'de aşırı avlanma son 10 yılda önemli ölçüde azalsa da sürdürülebilir balıkçılık tehlikede. Ana ticari türlerin yüzde 73'ü biyolojik sürdürülebilir limitlerin üzerinde avlandı. Hassas türlerin ise yüzde 80'i trol yönteminin kurbanı oldu. İşte raporun detayları…

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