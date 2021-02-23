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Akdeniz ve Ege'de büyük tatbikat
Türk Silahlı Kuvvetleri Ege ve Akdeniz'de gövde gösterisine hazırlanıyor. 25 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında Mavi Vatan-2021 tatbikatı yapılacak. Tatbikata 10'larca gemi, savaş uçağı ve helikopter katılacak. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı. Türk Silahlı Kuvvetleri Ege ve Akdeniz'de gövde gösterisine hazırlanıyor. 25 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında Mavi Vatan-2021 tatbikatı yapılacak. Tatbikata 10'larca gemi, savaş uçağı ve helikopter katılacak. Detayları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.