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Akdeniz Belediye Meclisi'nde HDP'lilerden İstiklal Marşı provokasyonu! CHP'liler Öcalan propagandasına sessiz kaldı

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Giriş: 11.06.2022 08:17
Güncelleme:11.06.2022 08:18
Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisi'nde İstiklal Marşı'nı okumayan HDP'li meclis üyeleri Öcalan propagandası yapınca gerginlik yaşandı. O anlar kameralara işte böyle yansıdı...
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