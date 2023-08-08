Akbelen'de yaşananların perde arkası! CHP'nin 'kirli algı' operasyonu A Haber'de yorumlandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'nin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP tarafından provokasyon malzemesi yapılmıştı. Başkan Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından, ‘Akbelen’ üzerinden topluma yönelik ‘algı’ operasyonu gerçekleştiren CHP ve yandaşlarına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz.” İfadelerini kullanmıştı. Akbelen’de yaşananların perde arkasını Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber’de yorumladı.