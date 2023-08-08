08 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Akbelen'de yaşananların perde arkası! CHP'nin 'kirli algı' operasyonu A Haber'de yorumlandı

Akbelen'de yaşananların perde arkası! CHP'nin 'kirli algı' operasyonu A Haber'de yorumlandı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2023 22:44
Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'nin maden sahasının genişletilmek istenmesi CHP tarafından provokasyon malzemesi yapılmıştı. Başkan Erdoğan dün Kabine toplantısının ardından, ‘Akbelen’ üzerinden topluma yönelik ‘algı’ operasyonu gerçekleştiren CHP ve yandaşlarına tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Bir tane 'ağaç diktik' diyemezler. Ama biz AK Parti hükümeti olarak milyonlar değil milyarlarca ağaç diktik. Çevreci görünümlü marjinallere aldırmıyoruz, işimize bakıyoruz.” İfadelerini kullanmıştı. Akbelen’de yaşananların perde arkasını Gazeteci Abdulkadir Selvi A Haber’de yorumladı.
Akbelen’de yaşananların perde arkası A Haber’de!
Akbelen'de yaşananların perde arkası A Haber'de!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
CHP’li Bornova Belediyesi’nden ağaç katliamı!
CHP'li Bornova Belediyesi'nden ağaç katliamı!
Terörist elebaşından Gezi temalı Akbelen mesajı
Terörist elebaşından "Gezi" temalı Akbelen mesajı
Terörist yengesinden gazi Meclis’te rezil sözler!
Terörist yengesinden gazi Meclis'te rezil sözler!
PKK içindeki Alman terörist öldürüldü!
PKK içindeki Alman terörist öldürüldü!
İki ayda 2 bin 548 operasyon
İki ayda 2 bin 548 operasyon
İşte CHP’nin il il delege sayısı!
İşte CHP'nin il il delege sayısı!
15 dokunulmazlık dosyası TBMM’de
15 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
CHP’de kimin nasıl bir planı var?
CHP'de kimin nasıl bir planı var?
Bakan Koca’dan flaş açıklamalar
Bakan Koca'dan flaş açıklamalar
4 terörist etkisiz hale getirildi
4 terörist etkisiz hale getirildi
Daha Fazla Video Göster