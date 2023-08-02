02 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Akbelen olaylarının perde arkası

Akbelen olaylarının perde arkası

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.08.2023 10:42
Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'nin maden sahasının genişletilmek istenmesi provokasyon malzemesi yapıldı. Peki Akbelen gerçekleri neler? İddia edildiği gibi çevre katliamı var mı? Santral bölgede nasıl bir faaliyet yürütüyor? İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Akbelen olaylarının perde arkası
Akbelen olaylarının perde arkası
İmamoğlu’ndan değişim yemeği
İmamoğlu’ndan değişim yemeği
CHP’de yaşanan yerel seçim krizi büyüyor
CHP’de yaşanan yerel seçim krizi büyüyor
İstanbul’da iş merkezinde yangın
İstanbul'da iş merkezinde yangın
İzmir’de 2 gün ulaşım çilesi
İzmir'de 2 gün ulaşım çilesi
Disney Plus’tan skandal “Atatürk” kararı
Disney Plus’tan skandal “Atatürk” kararı
Emniyet’te kritik atamalar
Emniyet'te kritik atamalar
Başkan Erdoğan - Putin telefonda görüşecek
Başkan Erdoğan - Putin telefonda görüşecek
Kamuda zam pazarlığı başladı
Kamuda zam pazarlığı başladı
Yeni proje olarak Ekrem İmamoğlu’nu seçtiler!
Yeni proje olarak Ekrem İmamoğlu'nu seçtiler!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 şehidimizin sorumlusu terörist öldürüldü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: 4 şehidimizin sorumlusu terörist öldürüldü
Dünya merakla bu görüşmeyi bekliyor!
Dünya merakla bu görüşmeyi bekliyor!
Daha Fazla Video Göster