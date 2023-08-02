Akbelen olaylarının perde arkası

Muğla'nın Milas ilçesinde, yerli linyitten elektrik üreten Yeniköy Kemerköy Termik Santralleri'nin maden sahasının genişletilmek istenmesi provokasyon malzemesi yapıldı. Peki Akbelen gerçekleri neler? İddia edildiği gibi çevre katliamı var mı? Santral bölgede nasıl bir faaliyet yürütüyor? İşte detaylar...

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