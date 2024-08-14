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AK Parti’ye yeni katılımlar! Başkan Erdoğan rozetlerini böyle taktı

AK Parti’ye yeni katılımlar! Başkan Erdoğan rozetlerini böyle taktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.08.2024 16:12
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti’ye katıldı. Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.
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